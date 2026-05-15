Дело о покушении на убийство 7-летней девочки возбуждено в Московской области

Москва15 мая Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как 21-летний мужчина нанес ножевые ранения 7-летней девочке в деревне Николины Сады Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Подмосковью в своем Telegram-канале.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство 7-летней девочки (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации Следкома

Инцидент произошел 14 мая. По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории деревни Николины Сады, несколько раз ударил ребенка ножом в область лица, после чего скрылся. Родители вызвали скорую, девочку госпитализировали.

Фигуранта задержали, орудие преступления изъято. Проводятся допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.