Москва13 маяВести.В украинских Харькове и Полтаве зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Серия взрывов была слышна в Харькове

указывается в публикации

Информацию о звуках детонации подтвердила секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова в Telegram-канале.

В Полтаве были слышны взрывы

написала она

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины.