Москва13 маяВести.В украинских Харькове и Полтаве зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Серия взрывов была слышна в Харьковеуказывается в публикации
Информацию о звуках детонации подтвердила секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова в Telegram-канале.
В Полтаве были слышны взрывынаписала она
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее взрывы прозвучали в Одессе на юге Украины.