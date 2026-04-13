Экс-начальник ИЦ в Амурской области пойдет под суд за взятки от осужденных

Москва13 апр Вести.Бывший начальник изолированного участка №1, функционирующего как исправительный центр ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области, пойдет под суд по обвинению во взяточничестве от осужденных. За денежное вознаграждение он давал отбывающим наказание послабления, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере MAX.

По версии следствия, фигурант… с мая 2023 года по июль 2025 года… неоднократно получал взятки в виде денег и иного имущества от лиц, отбывающих наказание в исправительном центре, в обмен на возможность проводить личное время без ограничения по времени за пределами учреждения отметили в пресс-службе

За послабления режима мужчина получал от 20 до 300 тысяч рублей.

Прокуратура Благовещенска направила дело в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы, а также штраф до шестидесятикратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.