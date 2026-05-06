Фотокорреспондент ТАСС попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области

В прифронтовой Васильевке под удар ВСУ попал фотокорреспондент ТАСС Фотокорреспондент ТАСС попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области

Москва6 мая Вести.Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского БПЛА в центре города Васильевка Запорожской области, сообщает агентство.

Произошло это во время так называемого режима тишины, объявленного главой киевского режима Зеленским.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль журналиста во время съемки обстановки в городе.

Фотокорреспондент рассказал, что приехал поснимать прифронтовую Васильевку.

Приехал на машине, только припарковал - прилет, дрон. Машина повреждена не сильно. Сам я цел сказал Полегенько

Ранее сообщалось, что сотрудников администрации города Энергодара перевели на удаленный режим работы из-за постоянных обстрелов здания мэрии.