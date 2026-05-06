Москва6 маяВести.Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского БПЛА в центре города Васильевка Запорожской области, сообщает агентство.
Произошло это во время так называемого режима тишины, объявленного главой киевского режима Зеленским.
Дрон ВСУ атаковал автомобиль журналиста во время съемки обстановки в городе.
Фотокорреспондент рассказал, что приехал поснимать прифронтовую Васильевку.
Приехал на машине, только припарковал - прилет, дрон. Машина повреждена не сильно. Сам я целсказал Полегенько
Ранее сообщалось, что сотрудников администрации города Энергодара перевели на удаленный режим работы из-за постоянных обстрелов здания мэрии.