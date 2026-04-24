В Приморье прокуратура обжалует приговор за убийство краснокнижного тигра Прокуратура Приморья обжалует мягкий приговор за убийство амурского тигра

Москва24 апр Вести.Прокуратура Приморского края обжалует приговор об убийстве краснокнижного амурского тигра в апелляционном порядке в связи с его мягкостью, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

Суд установил, что в январе 2024 года мужчина на территории охотничьих угодий в Пожарском округе из охотничьего ружья застрелил амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. После расчленил тушу и спрятал ее в снегу. Прокурор ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы. Но виновный получил исправительные работы на полтора года с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В доход государства конфискованы УАЗ и охотничье оружие осужденного. Взыскано с него более 2,7 млн рублей в счет возмещения ущерба.