В Приморье за контрабанду металлопродукции осудили директора фирмы

Москва10 апр Вести.Артемовский городской суд Приморского края вынес приговор по делу о контрабанде в отношении 71-летнего жителя Уссурийска, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Было установлено, что мужчина занимал должность директора коммерческой организации, где сообщал подчиненному недостоверную стоимость металлопродукции. За счет этого удавалось избегать оплаты вывозных таможенных пошлин.

В период с октября 2023 года по июль 2024 года незаконно перемещено более 500 тонн алюминиевого сплава, рыночная стоимость которого превышает 102 миллиона рублей заявили в надзорном органе

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно. Испытательный срок составит аналогичный период. Также в доход государства конфискуют сумму, эквивалентную стоимости контрабанды.