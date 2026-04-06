Четыре подростка в Приморье взяты под стражу за разбойное нападение

В Приморье заключили под стражу четверых подростков, они подозреваются в разбое

Москва6 апр Вести.В городе Уссурийске четверых несовершеннолетних заключили под стражу после похищения чужого имущества путем разбойного нападения. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 1 апреля 2026 года.

Несовершеннолетних заключили под стражу на срок от 1 месяца 29 дней до двух месяцев приводит агентство слова руководителя объединенной пресс-службы судов Приморья Елены Оленевой

Уточняется, что подростки проникли в чужую квартиру, где с применением неустановленного предмета в качестве оружия нанесли минимум один удар по жильцу. После этого они похитили его имущество.

У пострадавшего зафиксировали колото-резанное ранение.