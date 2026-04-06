В городе Уссурийске четверых несовершеннолетних заключили под стражу после похищения чужого имущества путем разбойного нападения. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 1 апреля 2026 года.
Несовершеннолетних заключили под стражу на срок от 1 месяца 29 дней до двух месяцевприводит агентство слова руководителя объединенной пресс-службы судов Приморья Елены Оленевой
Уточняется, что подростки проникли в чужую квартиру, где с применением неустановленного предмета в качестве оружия нанесли минимум один удар по жильцу. После этого они похитили его имущество.
У пострадавшего зафиксировали колото-резанное ранение.