Москва8 июлВести.В Пролетарском районе Донецка произошло отключение 22 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроснабжения остались 550 абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
По данным "Донецкэнерго", сработала автоматическая защита.
По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском районе произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 550 абонентовговорится в публикации
Специалисты уже приступили к восстановительным работам.