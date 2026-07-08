В Донецке из-за отключения подстанций без электричества остались 550 человек

В Пролетарском районе Донецка без света остались 550 абонентов В Донецке из-за отключения подстанций без электричества остались 550 человек

Москва8 июл Вести.В Пролетарском районе Донецка произошло отключение 22 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроснабжения остались 550 абонентов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

По данным "Донецкэнерго", сработала автоматическая защита.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском районе произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 550 абонентов говорится в публикации

Специалисты уже приступили к восстановительным работам.