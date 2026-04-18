Москва18 апрВести.На территории Псковской области объявлена воздушная тревога в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Возможны ограничения в работе связи и интернета. Оперативные службы работают в усиленном режиме. Работает ПВО, опасайтесь падения элементов БПЛАпредупредил губернатор в своем официальном канале в мессенджере MAX
Ведерников рекомендовал жителям соблюдать меры предосторожности, а при подозрительной активности в небе незамедлительно звонить по единому телефону экстренных служб 112.
Ранее воздушная тревога из-за БПЛА сработала в нескольких регионах России, в том числе в Пензенской и Воронежской областях, а также Мордовии.