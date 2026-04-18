В Псковской области система ПВО отражает атаку беспилотников Ведерников: система ПВО отражает атаку украинских БПЛА в Псковской области

Москва18 апр Вести.На территории Псковской области объявлена воздушная тревога в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Возможны ограничения в работе связи и интернета. Оперативные службы работают в усиленном режиме. Работает ПВО, опасайтесь падения элементов БПЛА предупредил губернатор в своем официальном канале в мессенджере MAX

Ведерников рекомендовал жителям соблюдать меры предосторожности, а при подозрительной активности в небе незамедлительно звонить по единому телефону экстренных служб 112.

Ранее воздушная тревога из-за БПЛА сработала в нескольких регионах России, в том числе в Пензенской и Воронежской областях, а также Мордовии.