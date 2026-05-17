В Псковской области сняты ограничения, связанные с угрозой БПЛА

Москва17 мая Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в мессенджере MAX об отмене ранее введенных на территории региона ограничений.

Они были связаны с режимом беспилотной опасности.

Внимание! Все ранее введенные ограничения сняты написал руководитель субъекта

Днем в воскресенье, 17 мая, в Псковской области ввели режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Пскова принимал и отправлял рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

Кроме того, были введены ограничения в работе сотовой связи и интернета.