Пользователи Telegram в России сообщают о сбое

Москва10 апр Вести.Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбой в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.

По его данным на 9.30 мск, за час поступило 547 жалоб на работу Telegram. За сутки поступило порядка 3 тысяч жалоб.

Больше всего пользователей сообщают о неполадках в работе мобильного приложения (51%) и общем сбое (22%). На сбои оповещений пожаловались 13% пользователей.

Чаще всего Telegram не открывается на Android-устройствах (42,2% всех жалоб).

В феврале стало известно об ограничении работы Telegram в России из-за несоблюдения платформой законов РФ.

Основатель мессенджера Павел Дуров рассказывал, что после принятия ограничительных мер Telegram будет продолжать адаптироваться, создавая сложности по обнаружению и блокировке трафика.