Москва10 апрВести.Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбой в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.
По его данным на 9.30 мск, за час поступило 547 жалоб на работу Telegram. За сутки поступило порядка 3 тысяч жалоб.
Больше всего пользователей сообщают о неполадках в работе мобильного приложения (51%) и общем сбое (22%). На сбои оповещений пожаловались 13% пользователей.
Чаще всего Telegram не открывается на Android-устройствах (42,2% всех жалоб).
В феврале стало известно об ограничении работы Telegram в России из-за несоблюдения платформой законов РФ.
Основатель мессенджера Павел Дуров рассказывал, что после принятия ограничительных мер Telegram будет продолжать адаптироваться, создавая сложности по обнаружению и блокировке трафика.