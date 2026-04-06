Тело мужчины обнаружено в реке Кимрка в Тверской области, СК начал проверку

Москва6 апр Вести.Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины, чье тело было найдено в реке Кимрка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Тело обнаружили 6 апреля, в понедельник, в районе улицы Пушкина в Кимрах.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа мужчины в реке Кимрка, который извлечен из воды сотрудниками МЧС России… По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Детали случившегося устанавливаются.