Москва7 октВести.В результате ударов украинских боевиков по Горловке в ДНР ранен еще один мирный житель, также обесточены два района. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.
Еще один мирный житель получил ранения в результате атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки. Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки частично обесточенынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Организованы ремонтные работы.
Ранее в этот день Приходько сообщал о двоих пострадавших мирных гражданах.