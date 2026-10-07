После ударов ВСУ по Горловке ранен еще один человек, также обесточены 2 района

В результате ударов ВСУ по Горловке ранен мирный житель, обесточены 2 района После ударов ВСУ по Горловке ранен еще один человек, также обесточены 2 района

Москва7 окт Вести.В результате ударов украинских боевиков по Горловке в ДНР ранен еще один мирный житель, также обесточены два района. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

Еще один мирный житель получил ранения в результате атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки. Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки частично обесточены написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Организованы ремонтные работы.

Ранее в этот день Приходько сообщал о двоих пострадавших мирных гражданах.