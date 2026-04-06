Москва6 апр Вести.ФГУП "Росморпорт" занимается разработкой отечественной системы отслеживания судов в реальном времени и их заходов в порты "РМП-Траффик", сообщил гендиректор предприятия Сергей Пылин​​​.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что такая система станет аналогом зарубежного портала MarineTraffic.

Следующий наш шаг – это создание глобальной системы "РМП-Траффик" по всем морским портам, где мы будем видеть, где, какое судно, какой груз и в какой порт перевозит сказал Пылин на полях первого Международного транспортно-логистического форума

По его словам, уже подготовлено техническое задание проекта, позднее пройдет конкурс по поиску разработчиков системы. Потом систему начнут создавать с нуля.