В РФ создают системы противодействия связи для вражеской космической группировки Системы РЭБ России смогут создавать помехи для связи космической группировки

Москва31 авг Вести.В России ведутся работы по созданию и оснащению частей и соединений радиоэлектронной борьбы необходимыми средствами, которые позволяют ставить радиолиниям космической группировки противника организованные помехи. Об этом ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Такие средства РЭБ сделают невозможным боевое применение спутников для нанесения ударов по территории РФ.

Эксперт пояснил, что на данный момент беспилотники, которые стоят на вооружении у противника, могут использовать и данные спутников, но также осуществляют полет к объектам поражения по заранее введенным полетным заданиям, используя цифровые карты местности.

Что касается противодействия подобным действиям, то в настоящее время в ВС РФ ведется напряженная работа по созданию и оснащению частей и соединений РЭБ необходимыми средствами, которые позволяют ставить радиолиниям космической группировки организованные помехи пояснил он

Причем помехи такой интенсивности и мощности, которые сделают невозможным боевое применение спутников в интересах нанесения ударов по объектам на территории нашей страны, считает Михаил Ходаренок.