Москва17 маяВести.Общая численность пенсионеров в России по итогам первого квартала 2026 года превысила 40,4 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда России (СФР), которые приводит РИА Новости.
Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 апреля текущего года на официальном учете в системе пенсионного обеспечения находилось 40,413 миллиона граждан. Это примерно на 750 тысяч человек ниже, чем показатели предыдущего года.
В Соцфонде пояснили, что эта статистика охватывает все категории лиц, имеющих право на получение соответствующих государственных выплат.
В отчетных материалах указывается, что усредненный размер пенсии, рассчитанный с учетом как трудоустроенных, так и неработающих граждан, составил почти 25,4 тысячи рублей.
В 2025 году численность пожилой категории граждан, состоящих на учете в системе СФР составила 41 169 796 человек.