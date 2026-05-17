Соцфонд: в России число пенсионеров превысило 40,4 миллиона

Москва17 мая Вести.Общая численность пенсионеров в России по итогам первого квартала 2026 года превысила 40,4 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда России (СФР), которые приводит РИА Новости.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 апреля текущего года на официальном учете в системе пенсионного обеспечения находилось 40,413 миллиона граждан. Это примерно на 750 тысяч человек ниже, чем показатели предыдущего года.

В Соцфонде пояснили, что эта статистика охватывает все категории лиц, имеющих право на получение соответствующих государственных выплат.

В отчетных материалах указывается, что усредненный размер пенсии, рассчитанный с учетом как трудоустроенных, так и неработающих граждан, составил почти 25,4 тысячи рублей.

В 2025 году численность пожилой категории граждан, состоящих на учете в системе СФР составила 41 169 796 человек.