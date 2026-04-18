В России доля валютных вкладов обновила исторический антирекорд Доля валютных вкладов россиян обновила исторический минимум и достигла 4,9%

Москва18 апр Вести.

Граждане РФ снизили долю валютных вкладов в банках в марте 2026 года до рекордных 4,9%.

Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на материалы Центробанка.

В статье указывается, что данное значение уменьшилось на 0,1 процентного пункта в месячном эквиваленте​​​.

Так, в марте прошлого года доля валютных вкладов россиян равнялась 5,5%, в марте 2024 года - 8,7%, 2023 года - 10,4%, 2022 года - 18,2%.

Согласно данным ЦБ, совокупный объем вкладов россиян в марте текущего года составил порядка 67,4 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что доля рублевых вкладов в российских банках в 2025 году выросла на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 94,8%.