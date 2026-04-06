В МВД предупредили о штрафе при неуведомлении ГАИ об изменении личных данных

Москва6 апр Вести.Российским автомобилистам напомнили о необходимости оперативного уведомления Госавтоинспекции о смене персональных данных под угрозой административного штрафа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве пояснили, что владельцы транспортных средств обязаны в десятидневный срок обратиться в профильное подразделение для актуализации регистрационной информации в случае изменения фамилии, имени, отчества или адреса прописки.

Игнорирование этого требования влечет за собой ответственность за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

В МВД уточнили, что размер денежного взыскания для граждан в таких случаях составляет от полутора до двух тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа может достигать трех с половиной тысяч рублей, а для юридических лиц законодательством предусмотрены санкции в размере до десяти тысяч рублей.

Кроме того, в министерстве предупредили о последствиях управления автомобилем, данные которого не были своевременно обновлены в базе ведомства. Такие действия квалифицируются как эксплуатация транспорта, не зарегистрированного в установленном порядке, и караются штрафом в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Ранее юрист Тимур Харди предупредил, что россиян могут оштрафовать за ремонт автомобиля на своей даче.