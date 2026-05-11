В России на 65% выросло число вакансий на одну рабочую профессию Исследование показало резкий рост спроса на сварщиков в России

Москва11 мая Вести.Число вакансий для сварщиков в первые четыре месяца текущего года выросло в России на 65%, а средняя зарплата превысила 170 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы", исследование которых есть у РИА Новости.

Наиболее востребованными представители этой профессии были в Красноярском крае, на втором месте - Омская область, далее следует Кузбасс.