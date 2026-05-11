Москва11 маяВести.Число вакансий для сварщиков в первые четыре месяца текущего года выросло в России на 65%, а средняя зарплата превысила 170 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы", исследование которых есть у РИА Новости.
В январе-апреле 2026 года число вакансий для этих специалистов в России выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные предложения увеличились на 59% - до 170,83 тысячи рублейговорится в исследовании
Наиболее востребованными представители этой профессии были в Красноярском крае, на втором месте - Омская область, далее следует Кузбасс.