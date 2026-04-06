В России началась монетная неделя: мелочь можно обменять на купюры

Москва6 апр Вести.Банк России сообщил о старте "Монетной недели". Она продлится с 6 по 18 апреля, говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

В рамках акции граждане смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры или зачислить сумму на счета в банках.

Акция пройдет с 6 по 18 апреля. В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги сообщили в ЦБ

В акции примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи банковских отделений по всей стране. Адреса пунктов приема монет опубликованы на сайте акции.

"Монетная неделя" проводится в России с 2023 года. За это время, по данным ЦБ, в оборот вернули свыше 215 миллионов монет на общую сумму почти 956 миллионов рублей.

В прошлом году в течение "Монетной недели" россияне обменяли монеты на сумму почти 30 миллионов рублей.