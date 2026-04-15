Владислав Гриб: в России нужно ввести единую социальную карту для пенсионеров

Владислав Гриб: в России нужно ввести единую социальную карту для пенсионеров

Москва15 апр Вести.В России необходимо ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны и обеспечивать предоставление базовых льгот. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости.

Эта карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров, что, безусловно, облегчит жизнь нашим пожилым гражданам пояснил он

Как считает Гриб, действующая в России система льгот должна быть расширена, в том числе за счет перевода части мер поддержки с регионального на федеральный уровень.