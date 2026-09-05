В России опробуют новую модель управления туристической отраслью Хабаровский край первым в РФ внедрит новую модель управления туротраслью

Москва5 сен Вести.Хабаровский край первым в России опробует новую модель управления туристической отраслью. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева в интервью ТАСС на II Российско-китайском форуме.

Сама [модель управления], на которую мы ориентируемся, она впервые будет использована на территории Российской Федерации отметила министр туризма

По ее словам, в основе новой модели управления развитие технологического предпринимательства, медицинского и экологического туризма, а также создание единой туристической экосистемы.