Москва5 сенВести.Хабаровский край первым в России опробует новую модель управления туристической отраслью. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева в интервью ТАСС на II Российско-китайском форуме.
Сама [модель управления], на которую мы ориентируемся, она впервые будет использована на территории Российской Федерацииотметила министр туризма
По ее словам, в основе новой модели управления развитие технологического предпринимательства, медицинского и экологического туризма, а также создание единой туристической экосистемы.