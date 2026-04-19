В России предложили сделать скамейки у подъездов обязательными Депутат Госдумы Панеш предложил сделать скамейки у подъездов обязательными

Москва19 апр Вести.В России предлагают у каждого подъезда устанавливать скамейки со спинкой, при этом лавочки должны находиться на расстоянии не более 30 метров от входа в дом. С таким предложением выступил депутат Госдумы Каплан Панеш.

В разговоре с РИА Новости парламентарий выразил мнение, что также нужно ввести понятие "социальная скамейка" для маломобильных граждан и пенсионеров.

Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания добавил он

Панеш также предложил дать возможность жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет, не получая при этом дополнительных разрешений. Он уточнил, что должны соблюдаться санитарные нормы, также есть условие обязать управляющую компанию (УК) согласовать установку конструкции в течение двух недель.

Установку и обслуживание скамеек при этом следует включить в минимальный перечень работ по благоустройству, которые УК обязаны выполнять в счет тарифа на содержание жилья, считает он.

Депутат выразил мнение, что лавочка у подъезда – "это символ заботы о старшем поколении", а также возможность для пенсионера выйти из дома и сохранить активность.