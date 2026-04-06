Ковальчук: создание опытного образца лунной АЭС "Селена" планируется в 2032 году

В России в 2032 году создадут опытный образец лунной АЭС "Селена"

Москва6 апр Вести.Создание опытного образца российской лунной атомной электростанции "Селена" по плану должно быть завершено в 2032 году. Об этом в ходе конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он уточнил, что мощность "Селены" составит 5 киловатт, масса – 1300 килограмм, а срок службы – до пяти лет.

Лунная станция "Селена" основана на прямом преобразовании. Это уже нацпроект… В 2032 году должен быть создан опытный головной образец энергомодуля цитирует Ковальчука агентство "Интерфакс"

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что в России идет разработка собственного проекта лунной АЭС, который должен стать основой для будущей инфраструктуры на спутнике Земли.