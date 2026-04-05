Центробанк: в Адыгее в феврале начали оформлять ипотеку на 28 лет

Москва5 апр Вести.Адыгея в феврале текущего года начала оформлять ипотеку в среднем на 28 лет, сообщает РИА Новости после анализа данных Центробанка. Отмечается, что это единственный регион страны с таким сроком выплаты ипотечного кредита.

По информации регулятора, максимальный средник срок погашения ипотеки составляет 28 лет и два месяца. Годом ранее этот показатель в регионе находился на уровне 27 лет 6 месяцев.

Второе место занимает Тыва со средним сроком выплаты ипотеки за 26 лет и 10 месяцев, на третьем расположилась Карачаево-Черкесия - 26 лет 8 месяцев.

Минимальные сроки ипотечного кредитования зафиксированы в Магаданской области, Приамурье и в Хабаровске - 19 лет 11 месяцев, 20 лет 5 месяцев и 20 лет 6 месяцев, соответственно.