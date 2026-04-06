В Самаре директора яхт-клуба обвинили в хищении денег на нацпроекте "Туризм"

Москва6 апр Вести.В Самаре директору яхт-клуба предъявили обвинение в мошенничестве с бюджетными средствами при реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года фигурант совместно с соучастниками похитил более 87 миллионов рублей в качестве гранта в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Обманным путем деньги поступили на расчетный счет организации.

Денежные средства перечислены в форме субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение и монтаж модульных конструкций, при этом выполнять взятые на себя обязательства обвиняемый не намеревался уточнили в СК

По решению суда фигурант арестован. В рамках уголовного дела будут установлены все фигурантов и обстоятельства совершенного преступления.