Москва5 маяВести.В Самарской области закрыто воздушное пространство на всех высотах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Действует режим "Ковер" (мера безопасности, вводимая органами ПВО при незаконном пересечении границы или появлении неопознанных воздушных судов/дронов. — Ред.)написал Федорищев в своем канале в мессенджере MAX
Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч.
С 19.01 мск в Самарской области действует угроза атаки БПЛА.