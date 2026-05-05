В Самарской области закрыли воздушное пространство Федорищев: в Самарской области закрыто воздушное пространство

Москва5 мая Вести.В Самарской области закрыто воздушное пространство на всех высотах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Действует режим "Ковер" (мера безопасности, вводимая органами ПВО при незаконном пересечении границы или появлении неопознанных воздушных судов/дронов. — Ред.) написал Федорищев в своем канале в мессенджере MAX

Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч.

С 19.01 мск в Самарской области действует угроза атаки БПЛА.