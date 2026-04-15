Сломавший руку партнеру по армрестлингу студент из Саратова оправдан

Москва15 апр Вести.Кировский районный суд Саратова оправдал студента, который сломал руку знакомому в поединке по армрестлингу. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в действиях парня не нашли состава преступления.

За три года дело пытались несколько раз прекратить, но затем возобновляли вновь. В итоге Кировский районный суд Саратова поставил в нем точку и оправдал Новоярчикова в связи с отсутствием состава преступления говорится в сообщении

Инцидент произошел в 2023 году, когда студенты СГУ имени Чернышевского Михаил Новоярчиков и Владислав Борисов во время пары по физкультуре решили помериться силой и устроили поединок по армрестлингу. Один из раундов закончился для Борисова переломом левой руки, после чего молодой человек обратился в полицию.

Дело переквалифицировали несколько раз, Новоярчикову вменяли сначала ст. 118 УК РФ (тяжкий вред здоровью, причиненный по неосторожности), затем ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). После экспертиз статью изменили на 112-ю (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Сторона обвинения настаивала на том, что Новоярчиков сломал руку Борисову специально, а защита заявляла, что травму можно считать спортивной.