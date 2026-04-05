В Севастополе флот и ПВО отбивают атаку, сбиты пять целей

Москва5 апр Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны и военнослужащие Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

В настоящий момент известно о пяти сбитых воздушных целях.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали говорится в заявлении

Уточняется, что цели были поражены над морем в районе Фиолента и Северной стороны.

Также Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.