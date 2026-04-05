Москва5 апрВести.Расчеты средств противовоздушной обороны и военнослужащие Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.
В настоящий момент известно о пяти сбитых воздушных целях.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадалиговорится в заявлении
Уточняется, что цели были поражены над морем в районе Фиолента и Северной стороны.
Также Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.