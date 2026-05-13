Москва13 мая Вести.В аэропорту Шереметьево временно изменили режим работы: воздушные суда принимают только по согласованию, тогда как вылеты осуществляются в обычном порядке. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

написал Артем Кореняко

Причина - введение временных ограничений на использование воздушного пространства в нескольких районах Московской области.Отмечается, что данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.