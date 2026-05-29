Посол РФ в Берне: Швейцария готова принять у себя переговоры по Украине

В Швейцарии заявили о готовности вновь провести переговоры по Украине в Женеве Посол РФ в Берне: Швейцария готова принять у себя переговоры по Украине

Москва29 мая Вести.Швейцария выразила готовность вновь предоставить Женеву в качестве площадки для потенциальных переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, сообщил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

Такую информацию он озвучил ТАСС по итогам беседы в МИД Швейцарии.

Было заявлено и о готовности швейцарской дипломатии вновь предоставить женевскую площадку для проведения потенциальных переговоров по урегулированию украинского кризиса сказал российский посол

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявлял, что российская сторона ожидает встречных шагов от Украины для проведения переговоров.

Переговоры между Россией, США и Украиной проходили 17 и 18 февраля в Женеве. По итогам второго дня обсуждений глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что диалог сторон "был тяжелым, но деловым".