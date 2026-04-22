В Словакии предупредили об утрате доверия к Западу при передаче Киеву ЯО Гашпар: передача ЯО Украине окончательно подорвет доверие к Западу

Москва22 апр Вести.



Возможная передача ядерного оружия Украине станет фактором глубокой дестабилизации международной системы и окончательно подорвет доверие к странам Запада. Такое мнение высказал заместитель председателя парламента Словакии Тибор Гашпар.

Отправка ядерного арсенала Киеву в качестве дополнения к гарантиям безопасности станет прямым нарушением международных договоров подчеркнул политик в интервью РИА Новости.

По словам вице-спикера, такой шаг едва ли поспособствует завершению текущего конфликта на более благоприятных для Киева условиях. Напротив, в этом случае резко возрастут риски перерастания ситуации в глобальный кризис и возникновение прямой ядерной конфронтации.

В заключение Гашпар охарактеризовал гипотетическое предоставление ядерного оружия как чрезвычайно опасное действие, которое может спровоцировать разбалансировку архитектуры мировой безопасности.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада передачи Украине ядерного оружия в рамках гарантий безопасности.