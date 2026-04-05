В соборе Непорочного зачатия в Москве прошла пасхальная католическая служба

Москва5 апр Вести.Католики 5 апреля 2026 года отмечают Пасху – главный праздник в христианстве. В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы прошла пасхальная служба, сообщил корреспондент ТАСС.

Служил архиепископ-митрополит римско-католической Архиепархии Божьей матери Паоло Пецци.

Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом богослужении сказал Пецци

В этом году даты Пасхи у католиков и православных разнятся: православные отмечают Христово воскресение спустя неделю, 12 апреля. В прошлом году обе конфессии праздновали Пасху в один день, 20 апреля.