Москва5 апрВести.Католики 5 апреля 2026 года отмечают Пасху – главный праздник в христианстве. В московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы прошла пасхальная служба, сообщил корреспондент ТАСС.
Служил архиепископ-митрополит римско-католической Архиепархии Божьей матери Паоло Пецци.
Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом богослужениисказал Пецци
В этом году даты Пасхи у католиков и православных разнятся: православные отмечают Христово воскресение спустя неделю, 12 апреля. В прошлом году обе конфессии праздновали Пасху в один день, 20 апреля.