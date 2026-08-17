Опасность атаки БПЛА объявлена в Сочи, Туапсинском и Мостовском районах Кубани

В Сочи и двух районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность Опасность атаки БПЛА объявлена в Сочи, Туапсинском и Мостовском районах Кубани

Москва17 авг Вести.В Сочи, а также двух районах Краснодарского края объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает МЧС Краснодарского края.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Туапсинский, г. Сочи, Мостовский районы говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Туапсинский район расположен на юго-западе Краснодарского края, в центральной части Черноморского побережья Кавказа, граничит с Сочи, Мостовский район – на юго-востоке региона, здесь находится восточная часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника.