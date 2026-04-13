Москва13 апрВести.Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после хулиганской выходки мужчины в Сочи, сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, гражданин сбросил в реку более 10 электросамокатов, инцидент произошел в Центральном районе Сочи на улице Конституции СССР.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность злоумышленникаговорится в заявлении
Правоохранители заинтересовались инцидентом после того, как в социальных сетях появились кадры расправы с двухколесным транспортом, снятые очевидцем.