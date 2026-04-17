В Сочи возобновит работу отель "Имеретинский", закрытый с 2023 года

Москва17 апр Вести.Гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи возобновит работу до конца июня 2026 года после почти четырех лет простоя. Об этом сообщает газета "Коммерсант""Коммерсант", изучив бухгалтерскую отчетность компании-учредителя ООО "Имеретинская Ривьера".

Отель был изъят в доход государства в 2022–2023 годах по решению Хамовнического районного суда Москвы. После этого в феврале 2023 года его закрыли, а позднее передали университету "Сириус".

В июле 2024 года суд восстановил права собственности прежнего владельца компании "РогСибАл" на часть объектов. В рамках соглашения университет "Сириус" вернул семь корпусов и парковки, получив право приоритетного выкупа этих активов в будущем.

Общая стоимость возвращенного имущества оценивается экспертами в 15–20 млрд рублей. Комплекс расположен на федеральной территории "Сириус" и включает 196 гостиничных номеров и около 1,1 тысяч апартаментов.