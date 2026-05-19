В США мать две недели хранила тело 17-месячного сына в морозилке в номере отеля

Москва19 мая Вести.В США арестовали 31-летнюю мать троих детей Охру Манакая, которая на протяжении двух недель хранила тело своего 17-месячного ребенка в морозилке гостиничного номера, пишет издание The People.

В публикации говорится, что утром 17 мая полиция города Флагстаффа в штате Аризона получила сообщение о возможном обнаружении тела младенца в номере отеля La Quinta Inn & Suites.

31-летняя мать позвонила в службу спасения и сказала, что убила своего ребенка. Прибывшие офицеры обнаружили его тело в прозрачной пластиковой коробке, также они обнаружили двух мальчиков 9 и 7 лет, которые не пострадали. Как объяснила мать умершего младенца, 29 апреля она бросила его в кроватку, потому что тот плакал и капризничал. На следующий день у него поднялась температура, однако женщина не обратилась за помощью, так как боялась, что у нее будут проблемы. По ее словам, когда она проверила ребенка, он лежал вверх лицом с закрытыми глазами и не дышал, малыш, утверждает женщина, мог задохнуться утром из-за рвоты, когда двое старших мальчиков ушли в школу.

18 мая полиция сообщила об аресте Охры Манакая по обвинениям, включающим убийство первой степени, жестокое обращение с детьми и сокрытие тела.