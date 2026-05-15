В CENTCOM признали только один удар по мирным жителям Ирана

Москва15 мая Вести.Удар по начальной школе для девочек на юге Ирана – это единственная атака США, которая могла привести к гибели мирных жителей. Об этом заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время выступления на слушаниях в Сенате, его слова цитирует газета New York Times (NYT).

Сенаторы попросили его прокомментировать информацию о том, что удары США по другим школам и медицинским учреждениям в Иране повлекли за собой жертвы среди мирного населения.

Мы никак не можем это подтвердить. Никаких доказательств этому нет заявил адмирал

При этом он признал, что ни один из этих случаев не расследовался. NYT уточняет, что сенаторы встретили его слова с явным скепсисом.

Кроме того, Купер пообещал обеспечить прозрачность и опубликовать результаты расследования командования удара по средней школе для девочек на юге Ирана.

Честно говоря, с самого начала было совершенно ясно, что мы, вероятно, несем за это ответственность добавил адмирал

В марте представители американской администрации подтвердили факт нанесения ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб. При этом глава Белого дома Дональд Трамп позже заявил, что Тегеран якобы сам нанес удар по начальной школе для девочек на юге Ирана.