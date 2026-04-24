Мощный торнадо обрушился на штат Оклахома, минимум 10 человек пострадали

Москва24 апр Вести.В городе Инид штата Оклахома прошел мощный торнадо, повреждены сотни построек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальные лица.

Экстренные службы проводят спасательные операции в городе, насчитывающем около 50 тысяч жителей.

В настоящее время сообщений о погибших нет, поступают только сообщения о незначительных травмах. Службы экстренного реагирования продолжают дополнительные поиски в местах, пострадавших от торнадо приводит канал заявление офиса шерифа округа Гарфилд в Оклахоме

По данным регионального телеканала Koco News, пострадали как минимум 10 человек. Кроме того, мэр Инида сообщил, что смерч нанес повреждения базе Военно-воздушных сил США Вэнс, расположенной в черте города.