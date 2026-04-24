Москва24 апрВести.В городе Инид штата Оклахома прошел мощный торнадо, повреждены сотни построек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальные лица.
Экстренные службы проводят спасательные операции в городе, насчитывающем около 50 тысяч жителей.
В настоящее время сообщений о погибших нет, поступают только сообщения о незначительных травмах. Службы экстренного реагирования продолжают дополнительные поиски в местах, пострадавших от торнадоприводит канал заявление офиса шерифа округа Гарфилд в Оклахоме
По данным регионального телеканала Koco News, пострадали как минимум 10 человек. Кроме того, мэр Инида сообщил, что смерч нанес повреждения базе Военно-воздушных сил США Вэнс, расположенной в черте города.