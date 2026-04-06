Москва6 апр Вести.В Свердловской области по решению суда временно приостановлена работа детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия "Исетские зори". Причиной стала вспышка норовируса среди отдыхающих, сообщает пресс-служба региональных судов в Telegram-канале.

Суд на 14 суток приостановил деятельность лагеря "Исетские зори" из-за вспышки норовируса говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в конце марта с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились несколько отдыхающих. В общей сложности число пострадавших достигло 14.

По результатам лабораторных исследований, у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря подтвердился норовирус 1 генотипа. В лагере были выявлены грубые нарушения санитарных норм. Составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

ФГУП "Производственное объединение "Октябрь", эксплуатирующий лагерь, признал виновным в правонарушении.