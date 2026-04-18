В Свердловской области произошло столкновение пяти автомобилей ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Серове Свердловской области

Москва18 апр Вести.В городе Серов Свердловской области произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, никто из людей не пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 18 апреля у дома №29 по Типографской улице. По предварительным данным, 55-летний водитель "Нивы", поворачивавшей налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге Hyundai Solaris, за рулем которого находился 27-летний водитель. После столкновения Hyundai Solaris выехал на парковку, где столкнулся с припаркованными автомобилями Ford Focus, Kia Soul и Renault Sandero. Все автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя "Нивы" на месте. Результат был отрицательным, но от прохождения освидетельствования в медучреждении он отказался. На него составлены административные протоколы.

Автоинспекторы провели замеры, оформили документы и опросили участников. Проводится проверка.