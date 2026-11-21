Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

В Свердловской области столкнулись две иномарки, есть погибший и пострадавшие Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

Москва21 ноя Вести.Один человек погиб и трое пострадали при столкновении иномарок на трассе в Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла рано утром 21 ноября, в субботу, на 21-м километре дороги Белоярский – Асбест. Предварительно, водитель Geely Emgrand выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено, и столкнулся с Renault Duster.

В результате ДТП водитель и пассажир Geely Emgrand получили травмы, другой пассажир данного автомобиля скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель Renault Duster также травмирован говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося устанавливают правоохранители, собственную проверку проводит надзорный орган.