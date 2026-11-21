Москва21 нояВести.Один человек погиб и трое пострадали при столкновении иномарок на трассе в Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла рано утром 21 ноября, в субботу, на 21-м километре дороги Белоярский – Асбест. Предварительно, водитель Geely Emgrand выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено, и столкнулся с Renault Duster.
В результате ДТП водитель и пассажир Geely Emgrand получили травмы, другой пассажир данного автомобиля скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель Renault Duster также травмированговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали случившегося устанавливают правоохранители, собственную проверку проводит надзорный орган.