В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности

Москва15 апр Вести.На территории Свердловской области введен упреждающий режим реагирования в связи с возможной угрозой атаки дронов. Объявлено предупреждение о беспилотной опасности. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что возможны временные ограничения мобильного интернета.

Спецслужбы мониторят ситуацию в регионе.

Государственные учреждения Свердловской области работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный порядок реагирования на случай внештатной ситуации.

Жителей просят следить за официальными оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции.