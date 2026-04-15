Москва15 апрВести.На территории Свердловской области введен упреждающий режим реагирования в связи с возможной угрозой атаки дронов. Объявлено предупреждение о беспилотной опасности. Об этом сообщил Департамент информационной политики региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что возможны временные ограничения мобильного интернета.
Спецслужбы мониторят ситуацию в регионе.
Государственные учреждения Свердловской области работают в штатном режиме. На каждом предприятии действует собственный порядок реагирования на случай внештатной ситуации.
Жителей просят следить за официальными оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции.