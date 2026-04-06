В СВО принимают участие более 1300 сотрудников Роскосмоса

Москва6 апр Вести.В специальной военной операции (СВО) участвуют 1357 сотрудников госкорпорации Роскосмос.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в разговоре с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым.

Директор компании назвал это "очень важной темой" и выразил признательность каждому работнику, который записался в ряды Вооруженных сил (ВС) России.

Наших бойцов там сейчас 1 357 человек подчеркнул Баканов

