В Сызрани 20-летнего воспитателя подозревают в истязании детей в летнем лагере

В Сызрани задержан 20-летний воспитатель, подозреваемый в истязании детей В Сызрани 20-летнего воспитателя подозревают в истязании детей в летнем лагере

Москва7 окт Вести.В Сызрани правоохранители задержали 20-летнего воспитателя, подозреваемого в истязании детей в летнем лагере. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)… Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, фигурант неоднократно применял физическую силу к детям, отдыхавщим в летнем оздоровительном лагере. Подробности не приводятся.