Москва7 октВести.В Сызрани правоохранители задержали 20-летнего воспитателя, подозреваемого в истязании детей в летнем лагере. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)… Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресеченияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, фигурант неоднократно применял физическую силу к детям, отдыхавщим в летнем оздоровительном лагере. Подробности не приводятся.