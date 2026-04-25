В Татарстане отменили опасность БПЛА, в аэропортах региона сняты ограничения

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности В Татарстане отменили опасность БПЛА, в аэропортах региона сняты ограничения

Москва25 апр Вести.На территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности, в трех аэропортах Республики сняты введенные ранее временные ограничения на полеты. Об этом сообщило региональное МЧС.

На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" отменен, для международных аэропортов города Казани, Нижнекамска, Бугульмы отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Ограничения в воздушных гаванях, согласно заявлению ГУ МЧС России по Республике Татарстан, были введены в 00.25 мск.