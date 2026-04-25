Москва25 апрВести.На территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности, в трех аэропортах Республики сняты введенные ранее временные ограничения на полеты. Об этом сообщило региональное МЧС.
На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" отменен, для международных аэропортов города Казани, Нижнекамска, Бугульмы отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Ограничения в воздушных гаванях, согласно заявлению ГУ МЧС России по Республике Татарстан, были введены в 00.25 мск.