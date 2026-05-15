Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран никогда не стремился владеть ядерным оружием

Москва15 мая Вести.Атомная программа Ирана имеет исключительно мирную направленность, и Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики Аббас Аракчи.

Иран никогда не хотел обладать ядерным оружием. Мы неоднократно говорили, что не хотим атомной бомбы. У нас есть только мирная ядерная программа подчеркнул министр на пресс-конференции, состоявшейся в Нью-Дели

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем приступили к военной операции против Ирана, обосновывая свои действия угрозами ракетного и ядерного характера, якобы исходящими от Тегерана.