Москва15 маяВести.Атомная программа Ирана имеет исключительно мирную направленность, и Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики Аббас Аракчи.
Иран никогда не хотел обладать ядерным оружием. Мы неоднократно говорили, что не хотим атомной бомбы. У нас есть только мирная ядерная программаподчеркнул министр на пресс-конференции, состоявшейся в Нью-Дели
28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем приступили к военной операции против Ирана, обосновывая свои действия угрозами ракетного и ядерного характера, якобы исходящими от Тегерана.