В Техасе создают клинику для возвращения детям исходного пола NBC: в США создают первую клинику по возвращению исходного пола детям

Москва16 мая Вести.В Техасе создают клинику "по отказу от трансгендерного перехода" (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Она появится при больнице, где ранее несовершеннолетним помогали сменить пол, сообщает NBC News.

Пока не уточняется, что именно будет предлагать клиника по "обратному переходу", однако телеканал указывает, что потенциальные медицинские вмешательства аналогичны тем, что делают при смене пола: хирургические операции, гормональная терапия, психотерапия.

Клиника формализует вспомогательные, междисциплинарные услуги, которые мы уже предоставляем всем пациентам, нуждающимся в нашей помощи заявил представитель клиники, отвечая на вопрос телеканала

В последние годы несколько американских активистов, среди который Хлоя Коул, перенесшая операцию по смене пола и осознавшая ее вред, выступали за ограничение доступа к калечащим детей операциям, заявляя, что доступ к таким медуслугам был слишком легким, и врачи их подвели. Представители Республиканской партии указывали на эти истории как на доказательства опасности смены пола у несовершеннолетних.

Однако большинство крупных медицинских ассоциации в США поддерживают доступ детей к подобным услугам, говорится в публикации.

В 2024 году в России установили запрет на усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола.