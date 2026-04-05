Москва5 апр Вести.В Томске задержали 18-летнего пособника онлайн-мошенников, который "кинул" своих кураторов на деньги, сообщает областное УМВД.

Задержанный признался полицейским, что нашел в интернете предложение о заработке и стал выполнять поручения куратора – доставлять деньги от отправителя к получателю.

В Томске он забрал деньги у пожилой женщины, однако решил оставить их себе, а не переводить по указанным реквизитам.

Курьер оборвал связь со своим куратором и отправился домой – тратить не честно заработанные деньги Говорится в сообщении томской полиции в Telegram-канале

Молодой человек был задержан, когда пытался выехать из Томска в свой родной город Мариинск с добытыми преступным путем 200 тысячами рублей.

Отмечается также, что ранее он был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Правоохранители установили потерпевшую – 92-летнюю местную жительницу, и объяснили пенсионерке, что она стала жертвой мошенников.

Кроме того, установлена причастность фигуранта к еще одному эпизоду в Томске с ущербом в 400 тысяч рублей, отмечается в сообщении полиции Томской области.