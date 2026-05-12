Рабочий пивоварни в Томской области погиб при разрыве кеги

Москва12 мая Вести.В Томской области проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего на производственном предприятии, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в мае 2026 года рабочий одного из предприятий в селе Кожевниково выполнял работы по осушению металлической емкости.

Произошел разрыв емкости, находившейся под давлением. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

В правоохранительных органах региона уточнили, что несчастный случай произошел на местной пивоварне. Там рассказали, что рабочий погиб при разрыве 40-литровой пивной кеги, передает РИА Новости.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Они уже провели осмотр места происшествия, назначили судмедэкспертизу. Правоохранители опрашивают очевидцев и представителей работодателя.

В сообщении СУ СК по Томской области заверили, что будет дана правовая оценка действиям ответственных за соблюдение требований охраны труда на этом предприятии. По результатам проверки примут процессуальное решение.